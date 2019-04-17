Россия сильно пострадала от западных санкций

Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

Еврокомиссия пришла к выводу, что санкции ЕС против России и ответные контрсанкции со стороны России оказали сдержанное влияние на европейскую экономику.

«Комиссия регулярно оценивает экономическое влияние мер ЕС и ответных санкций, введенных Россией в агропродовольственном секторе. Влияние ограничительных мер в отношении России на экономику ЕС в целом остается сдержанным и управляемым», — говорится в ответе Могерини на запрос депутата Европарламента Надин Морано.

«Несмотря на трудности, вызванные российским эмбарго, агропродовольственный сектор ЕС продемонстрировал выдающуюся устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки.

С 2013 года, то есть до введения Россией эмбарго, общий экспорт агропродовольственных товаров ЕС в третьи страны показал значительный рост на 14,6%, достигнув в 2018 году выдающегося уровня в 137,4 млрд евро», — указано в ответе.

В отношении России Могерини отметила, что санкции ЕС не стали единственной причиной ослабления экономики страны.

«Трудно дать количественную оценку изолированного воздействия ограничительных мер ЕС на российскую экономику, поскольку они совпали с появлением более широких экономических препятствий, включая существующие структурные препятствия для роста, колебания цен на нефть и снижение курса рубля», — заявила она.

По словам главы дипломатии ЕС, эти факторы привели к «значительному замедлению российской экономики» в 2014 году и «относительно медленному восстановлению с тех пор».

Президент России Владимир Путин в августе 2014 года ввел запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. Кроме стран ЕС, ответные меры затронули США, Канаду, Австралию, Украину и другие страны. При пересечении границы товары должны уничтожаться.

Первые санкции в отношении России были введены в марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине. Появились санкционные списки, в которых российским физическим и юридическим лицам прописывались ограничительные меры в виде запрета на въезд, заморозку счетов. В отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС, включая экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.