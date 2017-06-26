Пользователи Mac опубликовали лучшие способы улучшения работы компьютера

По словам опытных пользователей Mac, есть ряд несложных действий, которые помогут повысить производительность системы и освободить место на жестком диске.

Для начала рекомендуется закрывать все лишние приложения, работающие в фоновом режиме. Удобнее всего сделать это, отсортировав список установленных приложений по размеру, занимаемому на диске. Далее нужно выбрать те, которые не выполняют никаких необходимых для непосредственной работы компьютера функций, и выключить либо вообще удалить их.

Следующий совет – это чистить папку «Загрузки», которая является стандартной директорией для скачивания файлов в Safari. Нужно регулярно удалять все использованые установочные файлы, картинки и тому подобное. Еще можно посмотреть список резервных копий устройств и удалить устаревшие, однако ни в коем случае не стоит избавляться от свежих.

Если на компьютере установлен сервис «iPhoto», от него также следует избавиться – Apple больше его не поддерживает, так что он просто занимает лишнее место. Рекомендуется предварительно скопировать ценные фотографии в другое место.

Последним советом стало удаление установочных файлов, особенно тех программ, которые были установлены вручную, а не с помощью автообновления.