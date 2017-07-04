В социальной сети «ВКонтакте» добавили бесплатные анимированные стикеры, вошедшие в набор «Пёс Коржик», как сообщает VladTime.

У зверя на свитере изображена символика российского оператора мобильной связи "Мегафон". Основная тема набора стикеров «Пёс Коржик» - Новый год. Там много поздравлений, животное занимается нарядом ёлки и возится с гирлянлами. При желании анимация отключается через настройки в магазине.

Если пользователь это сделает, то повторное включение появится, когда он наведёт мышку на отдельную наклейку или если будет удерживать позицию при заходе с телефона. В случае старой версии мобильного клиента анимации у «Пса Коржика» не будет вообще.

Реакция пользователей «Вконтакте» на новые стикеры была положительной. Многие отметили, что с удовольствием воспользуются «Псом Коржиком», чтобы поздравить друзей с Новым годом.