Новый подарок от «Coca-Cola» в социальной сети «ВКонтакте» работает со сбоями

«Coca-Cola» по новогодней традиции запустила во «ВКонтакте» возможность бесплатно подарить тематический подарок. Это можно сделать до 8 раз, потом они закончатся. В работе подарков наблюдаются сбои.

Особенность подарка в этом году в том, что при «открытии» пользователем, он превращается в один из четырех случайных подарков: праздничный веночек, стаканы «Coca-Cola», новогодние часы и Деда Мороза, желающего ждать чудес.

Однако что-то пошло не так, и на данный момент все подарки трансформируются только в картинку Деда Мороза. Почему так происходит, когда это починят и вернут ли «потраченные» подарки – неизвестно.