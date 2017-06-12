Разработчик гаджетов из Китая BLUBOO презентует более дешёвую вариацию Xiaomi Mi Mix 2. По сведениям журналистов новостного издания «Версия Инфо», большая часть характеристик будет такой же, а по стоимости новый смартфон окажется гораздо дешевле – не больше 100 долларов.

Информации о гаджете не очень много на официальных порталах BLUBOO, однако её хватило, чтобы аналитики в области мобильных технологий утвердились во мнении, что китайский девайс потеснит многие популярные сейчас модели. Цветовая гамма у BLUBOO D5 красная, синяя или чёрная. Размер диагонали экрана – 5,5 дюймов. Камера здесь только с одним объективом и расположена сзади. В конструкции экрана задействована технология 2.5D-стекла, что делает объёмнее изображение, преломляя свет по краям, а также должно стать защитой от ударов и царапин. Также известно, что BLUBOO D5 оснащён двумя разъёмами - USB OTG и миниджеком.

Аналитики в области мобильных технологий отмечают, что наиболее привлекательной для потенциальных покупателей может стать низкая стоимость гаджета. Больше подробностей о BLUBOO D5 должно появиться в течение ближайших дней.