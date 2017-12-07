Intel создала загрузочный диск для увеличения скорости работы компьютера

Компания Intel создала загрузочный диск Optane 800P для увеличения скорости работы компьютера. Ориентировочные сроки начала продаж – февраль 2018.

Новая разработка будет представлена в виде компактной компьютерной карты формата M.2. То есть, Optane 800P подойдёт для ультрабуков и планшетов. Как отмечают представители Intel, они сделали ставку именно на такие устройства, поскольку в каждом подобном девайсе на CES всегда используются два диска 800P в формате RAID.

Как сообщает HotGeo, в прошлом году компания уже выпускала Optane. Первая версия должна была удвоить скорость работы жёстких дисков, характерных для дешёвых компьютеров. У всей продукции Intel тип памяти – 3DXpoint. Создан этот вариант был в 2015 году, и эксперты считают разработку очень большим достижением, поскольку она характеризуется высокой скоростью, а также стабильностью.