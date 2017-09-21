В Сети появилась игра, где мячом избивают Дональда Трампа

В Интернете предлагают всем, кому не нравится Дональд Трамп, бить его по голове мячом, пока не надоест.





Такой подход к руководству страны выразил некий Джйсон Массон, который создал и выложил «игрушку» на своём сайте. По стилистике она напоминает почти каждую игру из 90-х. Теперь пользователи могут игроком баскетбольной команды убить двух зайцев сразу: сделать слэм-данк и ударить президента США. Игра так и называется – «Dunk on Trump».



Однако журналисты «ХотГео» отмечаются, что на самом деле это не игра. В ней отсутствует набор очков для поощрения или переходы на новые уровни, развитие сюжета или жизни. Всё, что в ней нужно делать, жать на пробел и избивать президента, пока это не надоест.