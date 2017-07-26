Саори Кобаяши, композитор Panzer Dragoon Saga, выпустит новый саундтрек к игре. Он будет входить в альбом Called Resurrection: Panzer Dragoon Saga и появится в доступе 29 января.

По словам композитора, она достаточно долго делала саундтреки для разных игр Sega. Однако её самой любимой и прославившей стала именно Panzer Dragoon Saga. Вместе с соавтором Марико Нанбой, был создал целый музыкальный альбом, который полюбился поклонникам фантастических миров и игровой пост-апокалиптики. Однако Кобаяши не совсем устраивало звучание, поскольку казалось ей «дешёвым», как сообщает HotGeo.

Имели место некоторые технические и аппаратные сложности. В новом альбоме несколько треков полностью переделаны, а другие лучше оформлены. По словам Саори Кобаяши, это будет именно та музыка для Panzer Dragoon Saga, которую она хотела сочинить изначально.