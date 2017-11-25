Учёные разработали суперлегкий и супертонкий сенсорный экран

Специалисты из Университета Сан-Диего в Калифорнии разработали суперлегкий и супертонкий сенсорный экран, который будет реагировать на силу давления. Изобретение может быть добавлено к любому типу дисплея, давай проекту максимальную функциональность.

По словам ведущих авторов исследования Сергея Вишнякова и Шади Дайе, в связи с тем, что вводится силовое зондирование в мобильные устройства, важно делать то, что будет лёгким, тонкий и экономичным. Новая разработка сенсорного экрана основана на оксиде цинка, и испытания, проведённые с привлечением определённых коммерческих структур, она прошла успешно.

По информации HotGeo, пока размеры изобретения достаточно небольшие. Они меньше, чем необходимо для дисплея стандартного смартфона. Однако специалисты отмечают, что они работают над тем, чтобы их увеличить, подчёркивая, что здесь больше вопрос в финансировании, и сделать суперлёгкий и супертонкий сенсорный экран крупнее вполне реально.