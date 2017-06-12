В США появился «умный» аккумулятор, охлаждающий пиво

В США появился «умный» аккумулятор мощностью на 114 тысяч мАч, поддерживающий холодное состояние пива примерно 10 часов. Также девайс имеет 11 USB-портов, выходы к розетке и автомобильному аккумулятору, как сообщает VladTime.

Единственный недостаток – мобильная станция достаточно тяжёлая (11 кг) и габаритная (примерно, как мультиварка). Распределение напряжения происходит в одно время по каждому порту. Также здесь задействован принцип «умной» стабилизации, поскольку не всем устройствам нужно одинаковое количество энергии.

При разработке задействована технология IP63, из-за чего аккумулятор выдерживает только легкое колебание воды. Разработчики проэкспериментировали, подключив ноутбук, смартфоны, планшеты и электрический термос. «Умного» аккумулятора хватило на 2 дня. Стоит девайс 788 долларов в базовом комплекте, в комплектации, где съёмные солнечные панели, 1 тысячу долларов.