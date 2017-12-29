"ВКонтакте" изменился привычный формат репоста

Социальная сеть "ВКонтакте" представила новый формат репоста. Теперь в лентах появятся репосты без сопроводительного текста.

30 марта социальная сеть ВКонтакте представила новый формат репоста. Теперь пользователи будут видеть новости, отправленные без сопроводительного текста, в новом формате. Вместо аватарки человека, который поделился новостью, подписчики будут видеть оригинальную запись от первого лица. Для того чтобы посмотреть кто поделился записью нужно сделать дополнительный клик на соответствующую иконку.

Если репостов несколько, то они будут объедены и оформлены в формате «Александр и Юлия поделились записью» или «Александр и ещё 2 друга поделились записью».

Если же пользователь, который делая репост записи, комментирует событие, то сохраняется прежний формат репоста.

Любители социальной сети одобрили обновление и похвалили разработчиков.