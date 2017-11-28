Компания Sharp представила новую печь, работающую на перегретом пару

Компания Sharp представила новый духовой шкаф, который будет использовать новую технологию пара высокой температуры, которая позволит приготовить пищу хрустящей снаружи и оставит её нежной изнутри. Новая система позволит приготовить в одном устройстве от стейка до печенья и пиццы.

Компания Sharp отмечает, что они смогли сделать технологию перегретого пара доступной для большинства пользователей, уместив её в довольно компактное устройство. По их словам, это позволило снизить цену для розничной торговли, что понравится тем, кто часто готовит дома. Представители компании рассказали, что технология позволяет поджаривать блюдо более аккуратно, что положительно скажется на текстуре еды.

Данное кухонное устройство придется по вкусу любителям полезной и здоровой пищи. Резервуар воды обеспечивает работу духового шкафа на протяжении 60 минут, а при необходимости воду можно долить в процессе готовки и продолжить без особых проблем.