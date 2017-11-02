"Гыгыена" и "Троллян" стали новыми стикерами "ВКонтакте"

Пользователям социальной сети «ВКонтакте» предоставили новые наборы стикеров. Ими стали «Гыгыена» и «Троллян».

Персонажем первого набора стала гиена, которая по уверениям своего создателя любит от души посмеяться. На стикерах африканский хищник изображен довольно дружелюбным, чем разительно отличается от своих собратьев. Если судить по рисовке, то художник действительно не солгал и гиена любит посмеяться и повеселить тех, кто приобретет набор.

«Доктор мемологии и мастер саркастического ответа», - так описали другие стикеры. Эксперта в высмеивании собеседника зовут Анатроллий, но друзья могут обращаться к нему просто – Троллян. Зеленокожий ушастый персонаж поможет доходчиво изъясняться при общении.

Цена каждого из наборов составит 63 рубля, оба содержат по 48 стикеров. Пользователи социальной сети отметили, что выглядят они довольно приемлемо и могут найти своё применение как в переписках, так и в комментариях к публикациям.