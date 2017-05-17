Энтузиасты почти бесплатно превратили MacBook в обычный тачскрин

Умельцам удалось превратить дорогой MacBook в тачскрин, используя только подручные материалы и базовые знания о компьютерном зрении.





Им понадобились: клеевый пистолет, дверная петля, маленький кусочек жёсткой бумаги, согнутый вдвое, и, главное, маленькое зеркало. Работа с компьютерным зрением предполагает использование отражающего материала. Так это зеркальце нужно закрепить напротив встроенной веб-камеры под острым углом, чтобы под этим же углом оно отражало касание или вождение пальцем по экрану.





Для «трансформации» ноутбука необходимо изучить базовые принципы компьютерного зрения. Обладая этими знаниями и закрепив зеркальце, необходимо провести калибровку, следуя за зелёной точкой на экране. Заранее необходимо точно найти «золотую середину» - высоту наведения, при которой экран будет фиксировать манипуляции. По завершению всех процедур обычный экран ноутбука превращается в тачскрин, при минимальных финансовых затратах.