Снова в суд: компанию Apple обвиняют в краже технологий для Apple Watch

Мухаммед Ислам, основатель медицинского проекта Omni MedSci, подаёт в суд иск против Apple. Он утверждает, ссылаясь на зарегистрированный патент, что компания украла у него технологии считывания показателей физического состояния человека.

На данный момент известно, что Мухаммед зарегистрировал в США четыре патента, которые могли считывать различные физические показатели человеческого тела, в том числе и сердцебиение, с помощью оптических технологий. Разработчик не раз встречался с представителями компании Apple. Он пытался узнать были ли использованы его идеи при разработке Apple Watch и нужны ли им новые технологии.

Спустя некоторое время Ислам заметил изменения в своих патентах. Это может быть объяснено тем, что мужчина сам заменил некоторые части документов, чтобы после у него появилась возможность требовать от компании денег в судебном порядке. В оригиналах работ ключевыми словами были «LED» и «устройство для ношения». На данный момент Apple не дала комментариев по поводу этого инцидента.