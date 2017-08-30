Эксперты: Обновления в требованиях к рекламе YouTube повысят позиции Twitch

Видеохостинг YouTube в настоящее время считается самым популярным и выгодным в том числе и для рекламного бизнеса. Однако обновления сервиса могут заставить часть его аудитории перейти на Twitch, как предсказывают эксперты.

В целях повышения уровня безопасности, а также противостояния нелицеприятному контенту YouTube ужесточил требования к каналам. Эксперты выражают опасение, что дополнительные правила могут поднять тех, у кого очень много подписчиков, и наоборот не давать достигнуть нужного уровня каналам помельче. Начинающие видеоблогеры, желающие зарабатывать на рекламе, в таком случае предпочтут перейти на видеостриминговый сервис Twitch, как сообщает HotGeo.

В основном, на данном ресурсе трансляция компьютерных игр, однако допускаются и другие ролики. Специалисты отмечают высокое развитие Twitch, причём правила там пока намного проще, чем на YouTube. Правда, эксперты подчёркивают, что когда ресурс действительно достигнет уровня YouTube и поднимется ещё выше, там могут начаться те же проблемы, и придётся ужесточать требования.