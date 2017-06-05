Создана лучшая камера для подводной съёмки

Учёные из университета штата Иллинойса совместно с сотрудниками других высших учебных заведений разработали новую камеру с GPS. Она обещает стать лучшим аппаратом для подводной съёмки во многих категориях.

Перед покупкой этой профессиональной камеры стоит задуматься о целях и мотивах приобретения. Если вы собираетесь фотографировать подводные камешки на морском берегу, то для этого будет достаточно и смартфона. GPS-камера предназначена для более серьезных целей. Уникальные технологии преломления света, которые она использует, были вдохновлены такими созданиями как раки-богомолы.

Эти ракообразные обладают уникальным зрением, которое позволяет им различать 12 основных цветов. Человеческий глаз различает только 3 основных цвета (зелёный, синий и красный). Также раки-богомолы распознают инфракрасные и ультрафиолетовые лучи, линейную и круговую поляризацию. Взяв за основу уникальное зрение этих ракообразных, учёные разработали камеру подводной съемки, которая не только отличается хорошим качеством изображения на различных глубинах. Она также, за счёт встроенного GPS-датчика, позволяет моментально передавать координаты своего месторасположения, что позволяет использовать её для поиска затонувших кораблей и потерпевших крушение лайнеров. К её достоинствам также стоит причислить то, что камера очень лёгкая и небольшого размера.