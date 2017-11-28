Эксперты: Секс-роботы получат права против мужчин

В 2017 году в Австрии проходила ярмарка, где в том числе и демонстрировали новую разработку робота для сексуальных утех. Им так заинтересовались покупатели мужского пола, что даже частично сломали демонстрируемый экземпляр. Это заставило экспертов задуматься – не дать ли секс-роботам-«женщинам» права, как и реальным дамам, для отказа в интиме, как сообщает VladTime.

Создатели машин подобного класса начали размышлять – не нуждается ли общество в том, чтобы и роботов уважать. В конце концов, человечеству нужно действовать и по законам морали, которые в случае бездумной порчи устройств с искусственным интеллектом явно нарушаются. Робот, которого звали Саманта, в ходе разбирательств на ярмарке осталась без двух пальцев. Неполадку устранили, однако вопрос поднят.

Одни эксперты говорят, что и вправду стоит роботов повысить на уровень человека, с правом выбора. Однако здесь встаёт вопрос – останутся ли люди господствовать, если машин приравняют к ним. Многие специалисты выражают опасение, что когда-то роботы посчитают человечество лишним. Потому проблема повышения защиты для секс-роботов от мужчин остаётся открытой.