Facebook отказалась защищать конфиденциальность 1,5 миллиардов пользователей

Около 1,5 миллиардов пользователей Facebook могут столкнуться с проблемами обеспечения конфиденциальности. Администрация социальной сети заявила, что новый регламент по защите данных будет распространяться только на жителей Европейского союза и США.

С 25 мая 2018 года в странах Европы вступает в силу закон, который предусматривает защиту пользователей Сети. Благодаря ему, множество компаний лишиться возможности собирать доступные личные данные без согласия человека. Несоблюдение условий будет влечь за собой штрафы до 4% от годовых доходов нарушителя.

Администрация Facebook объявила, что подать жалобу о разглашении информации смогут только те, кто проживает в Европе, США и Канаде. Остальные не смогут заявить о нарушении со стороны социальной сети и потребовать компенсации.

Ранее Facebook старалась показать, что заботится о каждом пользователе, но в скором времени это изменится. Представители компании отметили, что это сделано из-за проблем соблюдений правил жителями других государств, а это может понести за собой серьезный ущерб.