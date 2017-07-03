Высокотехнологичные окна в аэропорту Далласа контролируют температуру воздуха

Аэропорт Даллас/Форт-Уерт в сотрудничестве с калифорнийской технологической компанией View, заменил комплект окон в аэропорту, выходящих на взлетную полосу на панели с микроскопическим покрытием электрохромной керамики, которая значительно уменьшает количество жара и света, попадающих внутрь.

Данная технология называется динамические стекла. Она использует электрический ток, для того чтобы контролировать уровень освещенности и температуру воздуха. Разница между обычными стеклами и инновационными весьма заметна – температура снизилась на 15 градусов. В таком случае, расходы энергии снижаются на 20%.

Работники аэропорта отмечают, что такое нововведение позитивно отразилось на пассажирах. Жара больше их не отпугивает, поэтому они чаще стали задерживается в баре при аэропорту. В связи с этим, продажи напитков выросли в два раза.

Компания View установила динамичные стекла также в нескольких других аэропортах в Бостоне, Сан-Франциско, а также в больницах, офисах и университетах.