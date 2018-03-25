Apple выпустила партию 13-дюймовых MacBook Pro с бракованными батареями и пообещала бесплатную замену

Несколько пользователей MacBook Pro обратились к производителю с жалобами на вздутые батареи. Как выяснилось, вся ограниченная партия лэптопов пострадала из-за некачественных комплектующих. В ответ на жалобы, Apple пообещала бесплатно заменить аккумулятор.

В большинстве гаджетов сегодня используются литий-ионные батареи. Они хорошо служат и обладают рядом преимуществ перед аналогами, но в случае если на производстве допустили ошибку, они могут вздуться, повредить устройство и нанеси вред пользователю.

Подобная проблема случилась с 13-дюймовом MacBook Pro. Несмотря на опасность ситуации, как уверяет производитель, никто не пострадал. Проверить свой гаджет можно на сайте Apple, и если устройство принадлежит к партии с браком, то ему бесплатно заменят аккумулятор.

Также те, кто уже сделал это за свой счет, могут потребовать компенсации.