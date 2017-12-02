В Сети отыскали чёрный прототип iPhone первого поколения

Пользователь платформы Flickr опубликовал целый альбом фотографий прототипа первого «айфона». Телефон мог бы выйти в чёрном цвете, пишет «ВладТайм».





Задумка, получившая имя iPhone 2G, никогда не была выпущена на глобальный рынок. Да и от известного всем смартфона внешне отличается только цветом рамки. Судя по фото, появившимся в Сети, телефон в рабочем состоянии и очень походит на первый мобильный гаджет компании.



Достоверно неизвестно, почему Стив Джобс и другие сотрудники Apple не настояли на выпуске того смартфона. СМИ пишут о том, что разработчикам не понравился цвет их детища. Тем не менее в стенах корпорации купертинцев его активно тестировали, но о результатах этих проверок ничего не известно точно. Ранее СМИ писали о рейтинге «красивости» всех смартфонов Apple, в котором оригинальный телефон и iPhone X стали одними из самых уродливых.