В работе лицензионного Adobe Photoshop за 9 тысяч рублей произошли сбои

Подписка лицензионного Adobe Photoshop не даёт право воспользоваться программой. Разработчики уведомляют о сбоях, а клиенты выражают недовольство, напоминая, что заплатили 9 тысяч рублей. Есть предположение, что всему виной Роскомнадзор и мессенджер Telegram.

Пользователь, который купил лицензионную программу Adobe Photoshop за 9 тысяч рублей, пожаловался на то, что программа не работает. Разработчики извиняются за временные трудности, ссылаясь на технические неполадки, которые не позволяют воспользоваться программой, включая продукты и функции, предусмотренные дорогостоящей подпиской. За дополнительной информацией они предлагают перейти на официальный сайт программы.

Некоторые клиенты предполагают, что в некорректной работе Adobe Photoshop может быть виноват Роскомнадзор, который заблокировал мессенджер Telegram.