Специалисты назвали малоизвестные функции смартфонов

Мобильные устройства в попытке угодить своим пользователям становятся все совершеннее, а их функционал заметно расширяется. Но, несмотря на это, многое из того, что умеет смартфон, остается загадкой. Именно поэтому, специалисты из Университета Юты выделили ряд малоизвестных, но полезных опций гаджетов.

Телефоны, работающие на ОС Android, имеют функцию быстрого набора. Необходимый номер надо выбрать в пункте «Виджеты», который появится после длинного нажатия на главном экране. Тут же доступны и настойки виджета: будет ли отображаться иконка контакта, идти отправка сообщения или начнется вызов.

Смартфоны на Android 6.0 поддерживают функцию быстрого включения камеры. Для этого в настройках устройства необходимо выбрать пункт «Расширенные функции», а потом – «Камера быстрого запуска». После сохранения изменений, камера устройства будет включаться при двойном нажатии на клавишу питания.

Для пользователей устройств на ОС iOS доступна функция быстрого набора 911 – с помощью боковой кнопки гаджета. Также можно установить таймер в приложении «Часы», который отключит фильм в установленное время, если вы боитесь заснуть во время просмотра. Если iPhone на iOS 10, то есть возможность удалить все сообщения из Панели уведомления одним нажатием на кнопку Х.

Кроме того, чтобы открыть дополнительные настройки программ в Пункте управления достаточно сильнее нажать на иконку. Таким образом, можно регулировать яркость фонарика или время таймера.