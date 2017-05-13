Специалисты Disney разработали куртку, передающую ощущения виртуальной реальности

Disney Research совместно со специалистами Массачусетского технологического института и Университета Карнеги – Меллона представили «силовую» куртку. Устройство будет имитировать физическое воздействие, отображаемое в виртуальной реальности.

Куртка способна передавать удары, объятия или ощущения, скользящей по телу змеи. Достичь такого результата удалось благодаря использованию надувных подушек, расположенных внутри устройства. Они будут передавать давление на определенные участки тела, а также вибрировать при необходимости. Система клапанов позволит надувать и сдувать 26 подушек. Располагаются они в передней и задней части устройства, а также по бокам и на плечах. Основой для куртки послужил переделанный спасательный жилет, а её вес составляет около 2 с половиной килограмм.

Специалисты отмечают, что на данный момент устройство передает ограниченное количество ощущений, но с дальнейшим совершенствованием их набор увеличится. По их словам, куртка ограничивает пользователя проводами и трубкой подачи воздуха, из-за чего повороты на 360 градусов будут сложно осуществимы. Устройство тестировалось с использованием трёх приложений для виртуальной реальности, одним из которых является игра в снежки. Куртка позволяет ощутить на себе попадание противника.