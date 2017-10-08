Появилось обновление VK Messenger для Windows, macOS и Linux

Разработчики «ВКонтакте» объявили об обновлении VK Messenger для Windows, macOS и Linux. В свежей версии изменены некоторые функции.

По словам администрации «ВКонтакте», в обновлённый VK Messenger добавлено много шаблонов сообщений. Теперь достаточно несколько раз щёлкнуть, чтобы моментально ответить на самые популярные вопросы пользователей. Самая большая польза от такого коммерческим сообществам – они могут выразить стандартную форму благодарности покупателю, уведомить про доставку или оплату и так далее.

Также улучшена работа с закреплёнными сообщениями в чатах и увеличена скорость работы. Администрация «ВКонтакте» пообещала, что теперь VK Messenger будет функционировать гораздо стабильнее. Интернет-пользователи отметили, что нет обновления для веб-версии мессенджера, а также некоторых других вариантов, как сообщает HotGeo.