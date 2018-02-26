Sony планирует сократить количество моделей Xperia

Sony заявила о сокращении числа выпускаемых мобильных устройств. Это поможет японской компании сократить количество расходов и продолжать выпускать качественные смартфоны.

На протяжении пяти лет количество продаж телефонов Sony незначительно, но стабильно падало. Для того, чтобы бороться с этой тенденцией компания приняла решение о сокращении моделей Xperia. Основной акцент будет сделан на устройства премиум-класса, а бюджетные версии могут быть сняты с производства. Sony прибегала к подобным мерам еще в 2016 году, после чего продажи выросли и оставались приемлемыми на определенный промежуток времени.

В целях экономии представители компании решили исключить из серии Xperia несколько моделей. Эксперты полагают, что для устройств с индексом XZ ничего не изменится. Тогда как Xperia L могут быть полностью пересмотрены для дальнейшего выпуска. Подобная судьба может ожидать и Xperia XA, но для конкретных моделей.

Компания Sony намерена продать около 10 миллионов мобильных устройств за 2018 год. Это будет значительно меньше по сравнению с предыдущими годами. В 2017 году было продано около 13,5 миллионов единиц Xperia, в 2016 – 14,6.