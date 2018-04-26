Xiaomi заняла второе место по продаже телевизоров в КНР

Китайская компания Xiaomi Mi TV опубликовала отчёт внутренних продаж за март 2018. Согласно ему, потребители приобрели более полумиллиона телевизоров бренда, что означает выход бренда на второе место по такому виду техники в КНР, как сообщает VistaNews.

Первые телевизоры в Xiaomi начали разрабатывать 5 лет назад. Марка получила отдельную «приставку», отличающую данный вид техники от остального, производимого компанией – Mi TV. За годы было выпущено несколько разных моделей, среди которых также и очень бюджетные варианты.

Труд оказался не бессмысленным – в первом квартале 2018 года популярность телевизоров от Xiaomi подняла компанию в этом сегменте на десятое место в мире. По мнению экспертов, на это повлияло, как оценили технику на индийском рынке. Также помогла продажа на сетевых розничных платформах. Аналитики подчёркивают, что главный успех Xiaomi в стремлении к интересным экспериментам. Не так давно даже появилась туалетная бумага от этого бренда.