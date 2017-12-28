"ВКонтакте" появились бесплатные анимированные стикеры, приуроченные ЧМ-2018

В социальной сети «ВКонтакте» появился новый бесплатный набор анимированных стикеров. «Футбол с Coca-Cola» приурочен Чемпионату мира по футболу 2018.

На анимированных стикерах представлен пёс, который любит спорт и Coca-Cola, напоминания о которой есть в каждом изображении. На футбольном мяче, на красном шарфе красуется надпись известного бренда, а иногда и сам герой держит в руках бутылку с напитком. «Будь готов к накалу футбольных и не только страстей в твоих диалогах» - гласит описание набора от его создателей. На стикерах изображен дружелюбный пёс, который поможет оживить беседу весёлой анимацией, сообщить собеседнику об ожидании или показать красную карточку.

Для получения стикеров необходимо написать боту в официальной группе «Coca-Cola» в социальной сети «ВКонтакте». Сообщение должно содержать слово «Привет», после чего в подарок придет набор. Однако на данный момент доступны только 4 изображения из 24. Остальные стикеры можно будет получить через две недели. Тем, кто хочет узнать более точное время следует написать боту сообщение «Гол».