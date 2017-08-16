Qualcomm хочет прекратить спор с Apple, обновив условия приобретения патентных пакетов

В январе 2017 года началась ярая битва между компанией Qualcomm и Apple из-за патентных споров. Теперь компания Qualcomm решила пойти навстречу и предложила новые условия приобретения патентных пакетов.

Зимой прошлого года Apple обвинила компанию Qualcomm в том, что она требует слишком высокую цену за право использовать её патенты. Так как Qualcomm получает большую часть дохода от продажи патентов и лицензий, то после того, как к протесту присоединились гиганты Huawei и Samsung, она решила пойти навстречу компаниям и предложила новые условия приобретения патентных пакетов.

Ранее компания предлагала два пакета патентов: полный пакет и пакет, включающий только основные патенты. За первый покупатель должен отчислять 5% от стоимости устройства, а за второй – 3.2%. Теперь Qualcomm предлагает пакеты с новой технологией мобильной сети 5G без повышения изначальной цены пакета, а также снизила «чистую цену» смартфона с 500 долларов до 400.

Теперь компания надеется, что новые условия устроят производителей смартфонов. Напомним, что Qualcomm в этом году переживает кризисный момент и могла быть поглощена другой американской корпорацией Broadcom, однако Дональд Трамп предотвратил это.