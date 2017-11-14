В Казахстане переводить деньги можно будет по номеру телефона

Нацбанк Казахстана презентовал проект, согласно которому появятся мобильные платежи и удалённая идентификация личности. Переводить деньги можно будет по номеру телефона.

По словам директора Департамента платёжных систем Нацбанка Ерлана Ашыкбекова, такая система будет действовать не между клиентами одного банка, а между разными банками вообще. Для этого используют дистанционное обслуживание по разным каналам, как сообщает HotGeo.

Нацбанк представил инновационную систему Invest Online, запущенную 27 марта 2018 года. Она является новым технологическим проектом, а создавалась с помощью «блокчейна». Данная программа позволит жителям Казахстана осуществлять покупку ценных бумаг, не идя для этого прямо в банк. Предполагается, что такой проект поспособствует развитию бизнеса и интернет-торговли.