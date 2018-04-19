Пользователи "ВКонтакте" могут бесплатно подарить 10 георгиевских лент, украшенных триколором

Администрация социальной сети «ВКонтакте» предоставила бесплатные подарки в честь Дня победы. 9 мая жители России смогут бесплатно отправить 10 георгиевских лент, украшенных триколором.

Администрация социальной сети часто предоставляет бесплатные подарки, приуроченные значимым датам, для своих пользователей. День победы не стал для них исключением. Однако подарки, которые смогут отправить пользователи «ВКонтакте» друг другу безвозмездно различаются, в зависимости от места проживания.

Для жителей России они представлены традиционной георгиевской лентой, которая украшена цветами флага. Их они смогут подарить бесплатно в количестве 10 штук. Для тех, кто проживает на территории Украины, безвозмездные презенты выглядят иначе. Они смогут порадовать своих родственников и друзей красными маками. Сделать это они смогут 8 раз. Другим регионам администрация «ВКонтакте» предоставила возможность отправить 9 георгиевских лент.