Эксперты выбрали лучшие Chromebox

Chromebox – устройства, которые работают на Chrome OS. Учитывая их минус в постоянной необходимости интернета, такие гаджеты стоят дешевле. Но для тех, кого интересует небольшая цена и выход в Сеть, специалистами были названы лучшие Chromebox.

ASUS Chromebox M004U прост в установке, а также использовании. Процессор Haswell Intel Celeron 2955U обладает хорошей производительностью для цены устройства. Можно добавить больше встроенной памяти, которая составляет 16 ГБ. Есть возможность в дальнейшем обновить устройство до других версий Chrome OS.

Acer Chromebox подойдёт тем, кто хочет сразу обладать всеми настройками, и не заинтересованы в обновлении устройства. Разработчики предлагают процессор Intel Celeron Broadwell 1,5 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти. Устройство компактно и оснащено собственной мышью и клавиатурой.

ASUS Chromebok2-G013U является отличным выбором для опытных пользователей Chrome OS. Оснащенный процессором Intel i3 с процессором пятого поколения, в комплекте с 4 ГБ оперативной памяти данный Chromebox будет радовать пользователя скоростью. Также можно увеличить жёсткий диск до 1 ТБ.