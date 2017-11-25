Ассистент Alexa получил 8 новых голосов

Разработчики голосового ассистента Alexa рассказали, что теперь он может звучать для своих владельцев по-другому. Пользователи смогут выбрать для помощника один из нескольких голосов.

Представители Amazon рассказали о новых функциях голосового ассистента, способных разнообразить с ним взаимодействие. Они предоставили выбор из 8 различных голосов, которые будут бесплатны для пользователей Alexa. Однако все из них доступны только на английском языке. Разработчики отмечают, что пользователь сможет сменить голос можно будет благодаря обычной команде с указанием того варианта, который он выбрал.

Сделано это на базе сервиса Amazon Polly, созданного для глубокого обучения помощника. Благодаря развитию голосовой ассистент способен чувствовать разницу между шепотом и различать тембр голоса. Также благодаря сервису стало возможным акцентировать внимание на определённых словах. Это упрощает взаимодействие на протяжении всего использования Alexa.