Эксперты рассказали, как заставить Google Maps работать на Huawei и Honor

Приложение Google Maps перестало работать на некоторых смартфонах Huawei и Honor. Пользователи при попытке его открытия получают сообщение о том, что службы Google Play обновляются. Эксперты рассказали, как заставить Google Maps снова работать.

В настройках нужно выбрать пункт «Приложения» или сначала «Приложения и уведомления», а в следующем меню «Приложения», в зависимости от телефона. Далее внизу нужно прокрутить до Google Play, после чего к «Хранению». В этом меню необходимо щёлкнуть на «Очистить кеш». Далее пользователь должен выбрать «Управление пространством», после чего «Очистить все данные».

Когда все эти действия будут выполнены, Google Maps заработает на Huawei и Honor, как сообщает HotGeo. Эксперты отмечают, что это касается и самого приложения, и служб, которые с ним в связке, вроде вызова такси Uber.