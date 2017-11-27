"ВКонтакте" поменялся алгоритм подачи жалоб на комментарии и публикации

В социальной сети «ВКонтакте» и ранее существовал механизм, который позволял пользователям пожаловаться на неугодный комментарий или пост. Проблема была лишь в том, что изменить свое решение человек уже не мог. Именно исправлением этой недоработки и занялись разработчики.

До обновления, после того, как пользователь решил нажаловаться на запись, ему высвечивалось окошко «это спам», после чего ему предстояло выбрать, что именно вызвало его недовольство. Теперь же не каждая жалоба будет означать именно спам, его внесли как отдельный подпункт в списке причин жалобы. С помощью такого хода исключается возможность ошибки и незаслуженной критики публикации. Даже если пользователь случайно нажал на крестик, он сможет легко отменить свое действие при выборе причины жалобы.

Изменения были внесены также и в мобильную версию соцсети.