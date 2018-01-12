Специалисты рассказали, как удалить себя из Интернета

Интернет является неотъемлемой частью жизни пользователя, но редко кто задумывается над тем, что и персональные данные «выпутать» из всемирной паутины очень проблематично. Однако специалисты все же дают ответ на вопрос, как удалить себя из Интернета.

Прежде всего, необходимо вбить имя, город и другие данные на выбор в поисковую строку. Так можно будет узнать, где именно пользоваетль был замечен, и определить «поле деятельности».

Далее, необходимо удалить аккаунты в социальных сетях. В Facebook, Twitter, Instagram и YouTube необходимо именно удалить, а не заблокировать аккаунт. Только так можно убрать персональные данные из серверов.

Сторонние сайты, блоги и форумы тоже необходимо «почистить». В большинстве случаев пользователю будет необходимо связаться с web-мастерами, которые вручную удалят оставленные им сообщения. Есть альтернативный вариант - воспользоваться программой «DeleteMe», которая сделает все самостоятельно.

Конечно, даже в результате таких действий полностью удалить информацию из интернета будет сложно, однако ограничить вполне возможно.