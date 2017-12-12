Пользователи Apple потребовали от App Store возможности бесплатного тестирования приложений

App Store стал часто разочаровывать пользователей продукции от Apple, которые обязаны вначале купить приложение, прежде чем попробовать им воспользоваться. Представители The Developers Union потребовали у компании предоставить право тестировать продукт перед его покупкой.

Свыше ста девелоперов объединились в The Developers Union и потребовали изменений правил в App Store. Они утверждают, что из-за того, что пользователи часто остаются разочарованными покупками приложений, они стали реже покупать новые программы, что негативно отразилось на разработчиках. В связи с этим, девелоперы просят от Apple позволить пользователям гаджетов воспользоваться возможностью бесплатного тестирования приложений. Они считают, что новая возможность в App Store увеличит количество покупок хороших программ, удовлетворив разработчика и покупателя.

Официального ответа от компании Apple ещё не поступило. The Developers Union надеется, что представители компании введут изменения в политику магазина приложений до его юбилея, который произойдёт 10 июля.