Мошенники массово воруют учётные записи Apple

Мошенники придумывают множество способов для того, чтобы узнать личные данные пользователей в сети, исключением не являются аккаунты владельце техники Apple. Специалисты рассказали, какими методами пользуются злоумышленники в последнее время.

Чаще всего мошенники прибегают к массовой рассылке писем, в которых указывают о скором списании средств со счета получателя. Поводы для этого они придумывают разнообразные, но действующие по одной системе. Владельцу продукции Apple приходит уведомление о том, что в скором времени будут сняты средства за платную подписку.

В подобных письмах указывается, что списание средств произойдет в скором времени, чаще всего в течение ближайших часов. Для того, чтобы этого не произошло в сообщении указана ссылка, по которой следует перейти. При переходе страница окажется копией официального сайта Apple, но это не так. После введения данных, мошенникам станут известны Apple ID и пароль того, кто получил уведомление.

Специалисты рассказали о том, что следует запомнить, чтобы не стать жертвой злоумышленников. Получив подобное письмо, необходимо вспомнить, осуществлялась ли подписка на подобные сервисы, да и цены у них не настолько высокие, как указывается в письме. Компания Apple никогда не запрашивает конфиденциальную информацию, а также не уведомляет о списании средств. А при переходе по ссылкам необходимо внимательно смотреть на адрес открывшейся страницы.