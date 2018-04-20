В ЮАР из-за утечки данных в Сеть попала личная информация почти миллиона человек

По данным экспертов, в ЮАР из-за утечки данных в Сеть попала личная информация почти 1 миллиона человек. В числе этих данных идентификационный номер, адрес электронной почты, полное имя, а также некоторые пароли.

Специалисты отмечают, что это произошло из-за одной компании, которая штрафует за нарушения в онлайн-платежах в ЮАР. Вся личная информация почти 1 миллиона жителей была обнаружена на общедоступном веб-сервере этой организации, как сообщает HotGeo. Эксперты подчеркнули, что причина, скорее всего, в халатности при обращении со списком пользователей в каталоге, в результате чего «резервные копии» сохранились не там, где нужно.

Специалисты призвали людей быть внимательнее с предоставлением какой-либо информации в Сети. Они отметили, что любые сведения могут распространяться без ведома пользователей в случае мельчайших нарушений.