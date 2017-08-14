Состоялся релиз первого смартфона на процессоре Helio P22

Несколько дней назад компания MediaTek предоставила официальную информацию о запуске в июле в продажу недорогого 8-ядерного процессора Helio P22. 24 мая состоялся релиз первого смартфона на основе этого чипсета.

Helio P22 установят на Vivo Y83, как сообщает HotGeo. Это бюджетный смартфон среднего класса. Известно, что разрешение дисплея в нём 6,22 дюйма, соотношение сторон 19:9. Конструкция корпуса такая, что дисплей почти безрамочный. В задней части Vivo Y83 слева есть камера, имеющая светодиодную вспышку. Корпус металлический, однако сзади поверхность зеркальная.

Первый смартфон на Helio P22 также имеет 64 гигабайта встроенной и 4 – оперативной памяти. Есть слоты для вставки 2 SIM-карт и отдельный – для microSD. Операционная система – Android 8.1 Oreo. Стоимость этого смартфона – 235 долларов, его можно приобрести в официальном интернет-магазине Vivo в Китае. Эксперты отмечают, что лучшим гаджет назвать нельзя, однако для своей цены качество приемлемое.