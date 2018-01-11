Ulefone T3 Pro скопировал технологию Face ID у iPhone X

В Сеть утекли сведения о китайском смартфоне Ulefone T3 Pro, который скопировал технологию Face ID у iPhone X. Эксперты уже успели проверить, насколько такая инициатива была удачной.

IPhone X был представлен в сентябре прошлого года и его главной особенностью стала технология Face ID. Система 3D-распознавания лица была востребованной на рынке. Смартфон Ulefone T3 Pro тоже позаимствовал её, но вот реализовать полноценно технологию так и не удалось. Утечка в Сеть позволяет убедиться, что производительности китайского гаджета не хватит, чтобы в точности создавать 3D-модель. Такое структурирование подразумевает высокие затраты ресурсов.

Разработчики акцентировали внимание на том, что они не планировали делать копию Face ID, а их ПО для распознавания лица является уникальным. Эксперты подчеркнули, что после Apple вряд ли кому-либо удастся воплотить задумку должным образом, особенно Ulefone. Помимо этого, китайский бренд планирует продавать девайсы не дороже 300 долларов, что более чем в 3 раза дешевле американского «яблока».