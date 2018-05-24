В Китае на постерах был замечен смартфон Vivo NEX с выдвижной камерой

Не так давно на выставке MWC 2018 был представлен анонс смартфона Vivo Apex, который запомнился своей выдвижной камерой и будет представлен на рынке 12 июня. До этого в Сети были слухи о том, что это не единственная новинка компании. Слухи подтвердились, когда Vivo NEX был найден на постерах в магазинах.

В Китае в официальных магазинах Vivo были развешены рекламные постеры, на которых был изображен Vivo NEX – модель с выезжающей фронтальной камерой и технологией искусственного интеллекта. Исходя из изображения, специалисты сделали несколько выводов о характеристиках смартфона. Прежде всего, это отсутствие популярной «моноброви», при этом датчики будут располагаться внизу. Звук будет передаваться через вибрации дисплея, а также возможно появление биометрического датчика.

Официальных данных пока нет, но эксперты предполагают, что в смартфоне будет установлен процессор Snapdragon 845, а оперативная память - 8 Гб. Ожидается, что анонс флагмана Vivo NEX состоится 12 июня во время презентации Vivo Apex.