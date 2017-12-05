Эксперты определили, нужно ли встраивание в смартфон 6 ГБ оперативной памяти

Объём оперативной памяти смартфона постоянно увеличивается. Есть гаджеты на 8 ГБ, а также становятся популярными на 6. Эксперты определили, насколько важно такое количество памяти.

Специалисты сравнили устройства с 4 гигабайтами (Samsung Galaxy S9) и 6 (Samsung Galaxy S9+ и Honor View 10). Каждый смартфон испытывали запуском популярных приложений – мессенджеров, программой «Яндекс.Навигатор», браузером с 30 вкладками и «тяжёлыми» играми. Оперативная память Samsung Galaxy S9+ позволила всё это вместить.

Правда, началась самопроизвольная перезагрузка вкладок браузера. Когда эксперты включили ещё одну игру, стратегию Iron Marines, браузер уже закрылся в принудительном порядке. Honor View 10 сработал чуть хуже – когда запустили PUBG Mobile, перестал работать «Яндекс.Навигатор». Специалисты связали это с тем, что на Samsung Galaxy S9+ сборка Android лучше оптимизирована.

Samsung Galaxy S9 выдержал только 3 игры, после чего выключился браузер. Таким образом, преимуществами смартфоны на 6 ГБ обладают, но они не настолько критичны – редкий пользователь захочет одновременно включать десяток игр. Кроме того, с таким количество оперативной памяти быстрее падает заряд батареи, как сообщает HotGeo.