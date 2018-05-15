Seagate выпустила повербанк и портативный жёсткий диск для HTC Vive Focus

Компания Seagate подарила поклонникам виртуальной реальности интересную возможность почти беспрерывного нахождения в другом мире, благодаря сильнейшему повербанку.

Seagate VR Power Drive – это некий гибрид повербанка и портативного жесткого диска. Маленькое устройство может крепиться на одежду и фиксировать положение каждые 90 градусов. VR Power Drive состоит из повербанка вместимостью 5000 мАч и жёсткого диска в 1 ТБ. Скорость воспроизведения, однако, ещё неизвестна.

На боковой панели расположены USB-порты и кабели, которые делают устройство совместимым почти с любыми другими гаджетами. Примечательно, что длина всех шнуров вымерена так, что не мешает играющему. Однако без минусов также не обошлось: гибридность устройства доставляет единственное неудобство – необходимость ручного переключения между режимами мощности и хранилища.