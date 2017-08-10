Владельцы Lenovo Z5 смогут общаться полчаса при нулевой зарядке

Заместитель главы Lenovo дал дополнительные сведения о новом флагмане Lenovo Z5. Он отметил, что гаджет можно будет использовать ещё в течение получаса для общения, если заряд аккумулятора равняется нулю, как сообщает Vistanews.

Сколько мАч составит ёмкость батареи, не известно, хотя говорили об этом много. Однако эксперты подчёркивают, что схема сохранения функциональности гаджета при нулевой зарядке имеет отношение не только к ёмкости, но и к управлению питанием, а также оптимизации производительности. Также имеет значение, какое программное обеспечение и насколько оно эффективно.

Предполагается, что у флагмана Lenovo Z5 будет процессор Snapdragon 845, знаменитый именно своей экономией заряда аккумулятора. Известно также, что у смартфона будет особенная камера – с уникальным качеством светофильтрации, а также без шумов. На основе чего удалось достичь таких эффектов, не уточняется.