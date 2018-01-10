Ученые: громкая ритмичная музыка в кафе заставляет посетителей заказывать калорийную пищу

Тот, кто часто заглядывает в кафе, но при этом придерживается системы здорового питания, должен выбирать заведения со спокойной, тихой музыкой. Ученые доказали, что громкая ритмичная музыка неосознанно заставляет посетителей ресторанов и кафе выбирать из меню калорийные, вредные для здоровья блюда.

Ученые из университета Южной Флориды изучали пищевое поведение посетителей кафе в Стокгольме. В результате они смогли сделать выводы о прямой зависимости между музыкой, звучавшей в заведении, и выбором блюд посетителями. Оказалось, что основными факторами, которые влияют на человека, являются темп и громкость музыкальных композиций.

Что касается ритма, то он влияет на частоту сердечных сокращений и уровень стресса в организме. Именно поэтому бодрая ритмичная песенка заставляет немедленно съесть что-нибудь калорийное и нездоровое – например, картошку фри или жареные куриные крылышки.

Примерно такой же эффект оказывает и громкая музыка не зависимо от жанра музыкальной композиции. В ходе исследований все блюда меню условно разделили на три основные группы: здоровая пища (например, салаты и отварное мясо), нездоровая пища (жареные и жирные блюда, торты с кремом) и нейтральные блюда (кофе, чай). При громкости в 70 децибел 52% всех заказанных блюд оказались нездоровыми, 23% - нейтральными, и только 25% - здоровыми. Когда звук убавили до 55 децибел, каждое третье блюдо (32%) в заказах посетителей оказалось здоровым, 26% - нейтральными, и только 42% - нездоровыми.

Таким образом, выбирая кафе или ресторан, ученые советуют учитывать не только его кухню и винную карту, но и музыкальный фон заведения.