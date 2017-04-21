Появились новые функции Google Lens для телефонов на ОС Android

Google продолжает радовать своими новыми разработками. В этот раз корпорация представила новые возможности приложения Google Lens для смартфонов, работающих на ОС Android, которые вскоре появятся в Google Фото.

В Google Play появилось новое обновление для приложения Google Lens, которое даёт ответы пользователю в реальном времени. Разработчики сообщили, что дополнительные возможности программы доступны пока пользователям ОС Android, а пользователям iOS нужно ещё подождать.

Обновление касается таких функций как Style Match, которая позволяет сканировать объекты, чтобы найти их аналогию и Smart Text Selection, которая определяет слова, на которые направлен объектив камеры смартфона, и может перевести или объяснить их. Также можно скопировать и вставить текст из таких вещей, как обложки книг или объявления.

Кроме того, компания Google сообщила, что данные функции вскоре появятся в Google Фото. Так пользователи вскоре смогут скоро смогут копировать и вставлять текст из сохраненных изображений в телефоны или находить аналогичные объекты.