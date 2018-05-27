Эксперты: Уведомления от смартфона могут принести вред мозгу

Эксперты из Кливлендской клиники в Огайо предостерегли пользователей смартфонов, найдя новую опасность последних. Специалисты заявили, что уведомления, приходящие на гаджет, могут отрицательно повлиять на мозг.

Особенно плохо, когда таких сообщений много, и они резко приходят одно за другим. Эксперты отметили, что необходимость постоянно отрываться от игры или другой деятельности на эти уведомления повышает уровень тревоги и стресса. Происходит выпуск гормона под названием кортизол, который увеличивает сердечный ритм и напряжение мышц, а ладони становятся потными. Кроме того, кортизол вредит мозгу, изменяя различные схемы в нём, а также нарушая функциональность стволовых клеток, как сообщает HotGeo.

Эксперты отмечают, что в особых случаях это может принести сильное ослабление организма – способность к работе уменьшится примерно на 40 %. Поэтому специалисты советуют во время какого-то важного процесса либо находиться на расстоянии от смартфона или хотя бы сделать уведомления бесшумными.