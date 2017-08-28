WatchOS 5 может принести разнообразие в "умные" часы от Apple

Осенью 2018 года состоится презентация новой операционной системы watchOS 5. Пользователи ожидают, что благодаря обновлению у них наконец-то появится возможность полностью настроить «умные» часы так, как им хотелось.

В Apple Watch присутствует множество функций для персонализации, но все они ограничены для тех, кто хочет нечто большее. Изначально Apple выпустила 11 вариантов внешнего вида для своих «умных» часов, несколько увеличив их количество со временем. В них присутствует возможность добавления или удаления ярлыков, вывода определённых данных на экран, но там представлены далеко не все функции.

Многие ожидают, что в новой операционной системе WatchOS 5 появится возможность добавления контента от сторонних производителей, что, по мнению экспертов, должно пойти на пользу устройству. Хотя некоторые из пользователей ожидают, что общее качество вариантов значительно уменьшится. Однако эксперты уверены, что разнообразие не может навредить «умному» девайсу.